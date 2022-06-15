Ardahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da arazide kendiliğinden yetiştiği belirtilen 5 bin 340 kök Hint keneviri, jandarma ekiplerince imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Vera'nın da desteğiyle Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyünde yaptığı araştırmada, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.
Jandarma ekiplerince araziden sökülen 5 bin 340 kök Hint keneviri, bir araya toplandı.
Kenevirler daha sonra jandarma ekiplerince toplandıkları noktalarda yakılarak imha edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz