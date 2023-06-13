YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Ardahan'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

13.06.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da popülasyonunun artması için 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Malatya'dan getirilen keklikler için Çıldır ilçesinde program düzenlendi.

DKMP Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerince araçlarla Kura Nehri havzasına taşınan 600 keklik, doğaya bırakıldı.

Programa, Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, DKMP Ardahan Şube Müdürü Fatoş Okulu ve görevliler katıldı.

Okulu, daha önce de 400 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıldır Gölü’nde kıyı temizliği yapıldıÇıldır Gölü’nde kıyı temizliği yapıldı
Yenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklamaYenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklama
Erzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldüErzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kınalı keklik

Ardahan Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
02:29
Sabah
04:29
Öğle
12:14
İkindi
16:14
Akşam
19:49
Yatsı
21:40

Ardahan Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Manolya eczanesi
Merkez
Yeni göle eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.