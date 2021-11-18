Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bulduğu yabancı uyruklu 9 kişiye kimlik kontrolü yaptı.

Yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 Afganistan uyruklu, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz