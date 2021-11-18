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Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

18.11.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bulduğu yabancı uyruklu 9 kişiye kimlik kontrolü yaptı.

Yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 Afganistan uyruklu, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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