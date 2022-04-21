Ardahan'da ayı saldırısına uğrayan çoban yaralı kurtuldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastanede tedavi altına alındı.

Yurtbekler Köyü kırsalında hayvan otlatan 62 yaşındaki İhsan Çelik, bu sırada dere kenarında aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Çobanı pençe darbeleriyle yaralayan ayı, alandan kendiliğinden uzaklaştı.

Özellikle sağ elinden yaralanan Çelik, yakınlarının yardımıyla Posof ilçesine, ardından da 112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Çelik'in sağ elinde üç kırık tespit edildi.

Öte yandan ilçenin birçok bölgesinde ayıların arı kovanlarına da saldırdığı öğrenildi.



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