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Ardahan'da bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

27.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 68 kesici alet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Göle ilçesi Yeniköy köyünde oturan bir kişinin farklı illerden temin ettiği silah ve kesici aletleri evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Göle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda söz konusu eve operasyon gerçekleştirilen jandarma zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile kılıç, kama ve bıçaktan oluşan 68 kesici alet ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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