YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ARDAHAN HABERLERİ  | 28.08.2020 19:59 | Son Güncelleme

Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çayırbaşı köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine köyde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Sağlık ekipleri de köyde filyasyon çalışması başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar dolduO ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
Alacak verecek davası kanlı bitti
Alacak verecek davası kanlı bitti
Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi
Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Ardahan Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:25
Öğle
12:15
İkindi
15:58
Akşam
18:56
Yatsı
20:22

Ardahan Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ardahan'da şiddetli sağanak köy yollarında hasara yol açtı
Ardahan'da şiddetli sağanak köy yollarında hasara yol açtı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.