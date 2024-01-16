YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da bir yılda haklarında arama kararı olan 780 kişi yakalandı

Ardahan'da bir yılda haklarında arama kararı olan 780 kişi yakalandı

16.01.2024 15:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halinde olan kolluk kuvvetlerinin, geçen yıl arama kararı bulunan 780 kişiyi yakaladığını söyledi.

Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Çiçek, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin seferber olduğunu belirtti.

Ardahan'da suça karışıp hakkında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çiçek, "İlimizde 2022 yılında 548 şahıs yakalanmış. Bu sayı 2023 yılında ise yüzde 42'lik bir artışla 780 olarak kayıtlara geçmiş. Ayrıca 2022 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 318 bin 669 şahıs sorgulanmış, bu sayı 2023'te 396 bin 842'ye yükselmiştir. Burada tek gayemiz vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak." dedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında ise 2023 yılında yüzde 10’luk düşüşün yaşandığını vurgulayan Çiçek, bu kapsamda 2022'de yaşanan 377 olayın 2023'te 341'e gerilediğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndüKarkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü
Van’da korkutan yangınVan’da korkutan yangın
Su şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdıSu şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan asayiş

Ardahan Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:24
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:37

Ardahan Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Salı

Derman göle eczanesi
Gole
Dündar eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.