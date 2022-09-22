Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ile köpek kurtarıldı

Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ve yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Akyaka köyünde Nurettin Özgür'e ait ineğin gübre çukuruna düştüğünü görenler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, desteksiz ineğin kurtarılması mümkün olmayınca iş makinesi çağırdı.

İnek, olay yerine gelen iş makinesinin kovasına bağlanan halat yardımıyla 3 metrelik çukurdan çıkartılabildi.

Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için bir saatten fazla çaba gösteren ekiplere teşekkür etti.

Hoçvanhasköy köyünde de foseptik çukuruna düşen yavru köpek yine AFAD ekiplerince kurtarıldı.



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