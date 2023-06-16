YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da canlı hayvan pazarı ile 99 köy şap karantinasına alındı

Ardahan'da canlı hayvan pazarı ile 99 köy şap karantinasına alındı

16.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da şap hastalığının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazarı ile 99 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent geneli son günlerde şap hastalığının artış gösterdiği, hastalığın büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği belirtildi.

Verim kaybına neden olan hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerine gelen ihbarların titizlikle değerlendirilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır. İlimiz merkeze bağlı 37, Göle'de 38, Hanak'ta 20, Damal'da 4 olmak üzere toplamda 99 köye karantina işlemi uygulanmıştır. Ayrıca hayvan sağlığı ekiplerimizin sağlık tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Açıklamada, 500 litre dezenfektan dağıtımı yapıldığı ayrıca, hayvan hareketlerini önlemek amacıyla Ardahan Canlı Hayvan Pazarı'nın da geçici süreliğine kapatıldığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıldır Gölü’nde kıyı temizliği yapıldıÇıldır Gölü’nde kıyı temizliği yapıldı
Didim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındıDidim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı
Marmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladıMarmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladı
Anahtar Kelimeler:
SAP Ardahan karantina Hayvan pazarı köy

Ardahan Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
02:28
Sabah
04:29
Öğle
12:15
İkindi
16:15
Akşam
19:50
Yatsı
21:42

Ardahan Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Büyük eczanesi
Merkez
Budak eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.