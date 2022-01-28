Ardahan'da jandarmanın yaralı halde bulduğu Puhu kuşu tedaviye alındı

Hanak'ta jandarma ekipleri devriye görevi yaparken arazide yaralı halde olan Puhu kuşu buldu.

Dere mevkisinde yaralı bir Puhu kuşu bulan Hanak Jandarma ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, Puhu kuşunu, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Kontrolleri yapılan kuş tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

Jandarma ekipleri bölgede doğal yaşamın korunması için yemleme çalışması da yaptı.



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