Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da, bir kafede kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen Kaptanpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'ndeki bir kafeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kafede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanun'una muhalefet etme" suçundan 9 bin 95 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatan ekipler, kumar oynarken kullanılan oyun kağıtları ve bir miktar paraya el koydu.



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