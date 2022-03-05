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Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

05.03.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tipi nedeniyle yolda kalan 4 araç ile ambulans karla mücadele ekiplerince kurtarıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kent merkezi başta olmak üzere özellikle Posof ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle il geneli 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 4 araç ile Hanak ilçesi Aydere köyü yolunda hasta almaya giden ambulans karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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