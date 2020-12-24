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Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.12.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında buzlanmadan dolayı sürücülerin zincirsiz geçişine izin verilmiyor

Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah yağan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü.

Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarını kullanacak sürücülerin, yoğunlaşan karla birlikte oluşan buzlanmadan dolayı zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

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