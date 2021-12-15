Ardahan'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Selamverdi Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.​​​​​​​

Kırathaneye giden ekipler, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekiplerce, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatılırken, 7 kişiye de kumar oynamaktan 9 bin 648 lira para ceza uygulandı.



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