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Ardahan'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı

15.12.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Selamverdi Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.​​​​​​​

Kırathaneye giden ekipler, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekiplerce, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatılırken, 7 kişiye de kumar oynamaktan 9 bin 648 lira para ceza uygulandı.

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