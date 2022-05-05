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Ardahan'da lapa lapa yağan kar, kışı aratmadı

05.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

Ardahan'da mayıs ayında lapa lapa yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte sabah aralıklarla etkili olan sağanak, kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar, il merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kışı aratmayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, AA muhabirine, kış mevsiminin hala etkisini gösterdiği belirterek, "Bu yıl bilindiği gibi kış uzun sürdü. 74 yaşındayım ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım. 5 Mayıs'ta yağan kar beni şaşırttı. Bu da Allah'ın rahmeti, bereketi diyelim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
03:14
Sabah
04:55
Öğle
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İkindi
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