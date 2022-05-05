Ardahan'da lapa lapa yağan kar, kışı aratmadı

Ardahan'da mayıs ayında lapa lapa yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte sabah aralıklarla etkili olan sağanak, kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar, il merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kışı aratmayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, AA muhabirine, kış mevsiminin hala etkisini gösterdiği belirterek, "Bu yıl bilindiği gibi kış uzun sürdü. 74 yaşındayım ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım. 5 Mayıs'ta yağan kar beni şaşırttı. Bu da Allah'ın rahmeti, bereketi diyelim." dedi.

