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Ardahan'da liseliler Avrupa'da "yaşlı ve hasta bakımı" stajı yapacak

13.05.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da liseliler Avrupa'da "yaşlı ve hasta bakımı" stajı yapacak

Ardahan'da 27 lise öğrencisi, Avusturya, Portekiz ve Almanya'da, "Yaşlı ve Hasta Bakımında Avrupa Standardını Yakalama" projesi kapsamında staj yapacak.

Her ülkede iki hafta eğitim alacak öğrenciler, hem farklı kültürleri tanıyacak hem de konuyla ilgili Avrupa'daki uygulamaları Türkiye ile karşılaştırma fırsatı bulacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kurumun toplantı salonunda staj yapacak öğrenci ve aileleri ile buluşmasında, Avusturya, Portekiz ve Almanya'da Avrupa Birliği'nin Erasmus+Programı kapsamında öğrencilerin yapacakları stajlar sayesinde, Avrupa ile Türkiye'deki uygulamaları karşılaştırma fırsatını bulacaklarını söyledi.

Aynı zamanda öğrencilerin söz konusu ülkeleri gezme ve kültürlerini tanıma fırsatı bulacağını ifade eden Bulut, "Proje, yaşlı bakım ve evde bakım hizmetlerine yöneliktir. Projenin en temel amacı, Avrupa'da eleman sıkıntısı yaşanan ve çok yakın bir gelecekte yaşlı nüfusun artışına paralel olarak ülkemizde de istihdam olanaklarının artacağı bir alanda, mezunlarımıza gerek Avrupa'da gerekse de ülke içinde işe yerleşme imkanı sunmaktır." dedi.

Bulut, öğrencilerden Avrupa'da ülkelerini iyi temsil etmelerini istedi.

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