Ardahan'da mesleki eğitime yatırımlarla nitelikli insan gücü yetiştiriliyor

Ardahan'da mesleki eğitime yapılan yatırımlarla hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştiriliyor hem de farklı alanlarda sektörlerin ihtiyaçları karşılanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteklediği projelerle kentte mesleki eğitimin gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ardahan'da İl Müdürlüğünce başlatılan "Eğitim Meslek Kazandıracak Projesi" çerçevesinde 2 milyon lira kaynakla iki lisedeki 5 atölyeye 16 makine kazandırıldı.

Proje kapsamında, sektör temsilcilerine yönelik meslek liselerinde buluşma etkinlikleri de düzenleniyor. İş dünyasının ilgi gösterdiği bu buluşmalarda, katılımcılar üretim odaklı bilgilendiriliyor.

Sektör temsilcilerine, ildeki iki meslek lisesinde üretilen kimya, giyim, mefruşat, yiyecek-içecek, mobilya, metal, elektrik ve motor alanındaki ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı yapılıyor.

"KAZAN KAZAN FORMÜLÜ İLE HAREKET EDİYORUZ"

İl Milli Eğitimi Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, mesleki eğitimde iş gücü piyasasının dinamiklerinin önem taşıdığını söyledi.

Mesleki eğitimle işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdiklerini vurgulayan Bulut, bunun için de sürekli sektör temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sektörün ihtiyacı olan malzemeleri SERKA'nın desteğiyle okullara kazandırdıklarını ifade eden Bulut, "Bizdeki birçok makine ve cihaz çevre illerde yok. Bu bizim için çok büyük avantaj. Şimdiye kadar sektörün birçok ihtiyacı çevre illerden temin ediliyordu. Artık bundan sonra Ardahan'daki sektör, çoğu alanda başta Diyarbakır ve Trabzon olmak üzere çevre illere gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Bulut, kimya, giyim, yiyecek-içecek, mobilya ve metal alanında sektör buluşması yaptıklarını, elektrik ve motor alanlarında da görüşmeler yapacaklarını belirterek, iş dünyasının ihtiyacının belirlenmesi açısından bunların önem arz ettiğini bildirdi.

İş dünyası temsilcilerinin bu çalışmayı çok olumlu karşıladığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Liselerimiz üretim yapıyor. Daha da önemlisi burada hedefimiz nitelikli insan gücü yetiştirmek. Söz konusu piyasaya eleman kazandırmak. Buradan yetişen çocuklarımız çok daha hızlı üretime katkı sunacak. Kazan kazan formülü ile hareket ediyoruz."

"ARDAHAN OLARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mobilya sektöründe hizmet veren Alperen Başdemir de önceki yıllarda kalifiye elaman sıkıntısı yaşadıklarını ancak okullardaki çalışmaları görünce geleceğe güvenle baktıklarını söyledi. Başdemir, "Burada bir şeyler yapmak isteyen gençler var. Yetişen gençlik bize destek çıkacak, onu burada gördük. Ardahan olarak büyümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Metal sektöründen Vargin Yıldız, meslek liselerine son dönemde çok önemli yatırımların yapıldığını, bunların faydasını bariz şekilde gördüklerini vurguladı.

