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Ardahan'da polisten kaçmaya çalışırken bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

10.06.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da polisten kaçmaya çalışırken bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Ardahan'da, polisten kaçmaya çalışırken üzerindeki bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma sırasında durumundan şüphelendikleri T.Y'yi incelemek istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen kent merkezindeki Merkez Cami bölgesinde yaya olarak kaçmaya başlayan T.Y, takibe alındı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üzerindeki aramada 28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklardı.

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