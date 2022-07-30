Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, Ardahan-Kars karayolunun üniversite kavşağında su birikintilerine neden oldu.
Dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Çamlıçatak ormanlık bölgesinde otlayan küçükbaş hayvanlar da etkili olan sağanak ve dolu karşısında ağaçların altında korunmaya çalıştı.
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