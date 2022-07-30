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Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

30.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak ve dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, otlayan küçükbaş hayvanlar da ağaçların altında korunmaya çalıştı

Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, Ardahan-Kars karayolunun üniversite kavşağında su birikintilerine neden oldu.

Dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Çamlıçatak ormanlık bölgesinde otlayan küçükbaş hayvanlar da etkili olan sağanak ve dolu karşısında ağaçların altında korunmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan dolu sağanak yağış

Ardahan Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

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Sabah
04:56
Öğle
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Ardahan ECZANELER
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