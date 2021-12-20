Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası

Ardahan'da su samurunu öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye toplam 12 bin 960 lira ceza kesildi.
Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin, avlanması yasak olan su samurunu öldürdüğünü ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını belirleyerek harekete geçti.
Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, 7 bin 500 lira tazminat ve 5 bin 460 lira idari para cezası olmak üzere toplam 12 bin 960 lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz