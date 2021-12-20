YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası

Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası

20.12.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası

Ardahan'da su samurunu öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye toplam 12 bin 960 lira ceza kesildi.

Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin, avlanması yasak olan su samurunu öldürdüğünü ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını belirleyerek harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, 7 bin 500 lira tazminat ve 5 bin 460 lira idari para cezası olmak üzere toplam 12 bin 960 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyorÇıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:23
Öğle
12:12
İkindi
14:29
Akşam
16:50
Yatsı
18:17

Ardahan Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Dündar Eczanesi
Merkez
Budak Eczanesi
Gole
Dündar Eczanesi
Merkez
Budak Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.