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Ardahan'da üç evde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

12.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da üç evde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Ardahan'da üç evde eşya hırsızlığı yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Halil Efendi Mahallesi'ndeki bazı evlerde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir haftalık titiz çalışma sonucu 3 evde eşya hırsızlığı yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla D.M, T.Y. ve B.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan B.D. tutuklandı, D.M. ile T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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