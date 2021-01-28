Ardahan’daki çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işyeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için yüksek binaların çatılarındaki buz saçaklarını temizledi.

Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları sonrası ekipler kolları sıvadı. Kent merkezinde apartmanların ve çatılarının saçaklarından sarkan buz sarkıtları Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar için büyük tehlike arz eden sarktılar temizlenirken otomobiller ise zarar görmesin diye bulunduğu yerden kaldırıldı. Esnaf ve vatandaşlar ise yapılan çalışmadan memnun olduğunu dile getirdi.

