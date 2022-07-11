Ardahan'daki trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Nejdet K. idaresindeki 75 BD 195 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolunun Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği kavşakta Ferhat Ş.G'nin kullandığı 75 AD 375 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Ferhat Ş.G ile aynı araçta bulunan Kübra ve 6 yaşındaki Zehra Nisa Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



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