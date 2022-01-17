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Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

17.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle Posof ilçesindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.

İlçe ulaşımın aksamaması için özel idare ekipleri çalışma başlattı.

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