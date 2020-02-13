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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

ARDAHAN HABERLERİ  | 13.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Posof Kaymakamlığınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kar Posof Tatil

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