Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Ardahan'\u0131n Posof il\u00e7esinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle e\u011fitime ara verildi.\nPosof Kaymakaml\u0131\u011f\u0131nca, yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipi nedeniyle il\u00e7edeki ilk ve orta dereceli t\u00fcm okullarda e\u011fitime bug\u00fcn ara verilmesi kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davran\u0131\u015fa bay\u0131l\u0131yor!PARTNER Metroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!
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