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Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

23.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı.

İlçede dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Bugün de devam eden yağış sonucu, ilçeye bağlı Rabat Mahallesi'nde taşkın meydana geldi.

Taşkın nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri erken önlem alarak suyun ev ve iş yerlerine dolmasını engelledi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ekiplerin erken müdahalesiyle taşkının zarara yol açmasının önüne geçildiğini bildirdi.

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