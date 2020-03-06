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Arguvan’da servis araçlarına sıkı denetim

MALATYA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde servis araçlarına sıkı denetim yapıldı.Arguvan’da öğrenci taşıması yapan araçlar ve şoförlerin belgeleri, polis ve jandarma tarafından bir bir incelendi.Polis ve jandarmanın yaptığı denetimleri değerlendiren Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer , amaçlarının taşımalı öğrencilerin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerinden alınıp okullara gelmelerini sağlamak ve tekrar ailelerini sağ salim teslim etmek olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için tüm birimlerimizle koordineli olarak çalışmaktayız.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde servis araçlarına sıkı denetim yapıldı.
Arguvan’da öğrenci taşıması yapan araçlar ve şoförlerin belgeleri, polis ve jandarma tarafından bir bir incelendi.
Polis ve jandarmanın yaptığı denetimleri değerlendiren Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer , amaçlarının taşımalı öğrencilerin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerinden alınıp okullara gelmelerini sağlamak ve tekrar ailelerini sağ salim teslim etmek olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için tüm birimlerimizle koordineli olarak çalışmaktayız. Katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
İmer bu tür denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirtti.

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