MAGAZİN

Ariana Grande balmumu heykelini beğenmedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’nde yer verilen Ariana Grande’nin balmumu heykeli, ünlü şarkıcının hayranlarını öfkelendirdi. Grande de hayranlarıyla aynı fikirde olduğunu belirterek heykelin kendisine benzemediğini söyledi.

Ariana Grande balmumu heykelini beğenmedi!

Ünlü pop şarkıcısı Ariana Grande’nin balmumu heykeli, Londra’daki ünlü Madame Tussauds Müzesi’ne eklendi.

25 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcının balmumu heykeli, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Madame Tussauds Müzesi’nin resmi Twitter hesabından Grande’nin heykelinin gösterilmesinden hemen sonra sosyal medyada tartışma başladı.

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Grande’nin öfkeli hayranları Madame Tussauds yetkililerine tepki göstererek, balmumu heykelin ünlü popçuyla hiç alakası olmadığı şeklinde yorumlar yaptı.

Son olarak Ariana Grande de heykelin kendisine benzemediği yorumlarına katıldığını belirtti.


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Ariana Grande Ariana Grande heykel

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