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Ariana Grande boşandığı kocasına bakın ne kadar ödeyecek

08.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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ABD’li şarkıcı Ariana Grande, 2021 yılında Dalton Gomez ile dünyaevine girmişti. Ayrıldıklarını duyuran çift resmen boşandı. Ünlü şarkıcı bakın kocasına ne kadar para ödeyecek...

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı Dalton Gomez ile mutlu birlikteliğini 2021 yılında nikahla taçlandırmıştı. Grande'nin Montecino’daki evinde sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Bir süredir yüzüğünü takmamasıyla dikkatleri üzerine çeken Grande ile Gomez boşandı.

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Grammy ödüllü şarkıcının eski eşi Gomez'e 1,25 milyon dolar ödeme yapacağı bildirildi. Çift ayrıca Los Angeles’taki evleri satıldığında net gelirini de paylaşacak.

HEMEN BAŞKA AŞKA BAŞLADI

"7 Rings", "Thank U, Next" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan Grammy ödüllü şarkıcının, şu sıralar Wicked’ın başrol oyuncusu Ethan Slater ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

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