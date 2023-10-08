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Zehra Güneş marka yüzü oldu! İddialı tarzıyla dikkat çekti

08.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş hem başarılı kariyeri hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zehra Güneş bir markanın yüzü oldu. Güneş marka için verdiği pozlarla beğeni topladı.

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemde düşmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş sosyal medyaki paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

"Genel olarak bu yaz kariyerim boyunca unutamayacağım bir yaz olacak. Maç ya da turnuva olarak kesinlikle ayıramam. Herkesin de dediği gibi rüya gibi bir yazdı" diyen Zehra Güneş bir makyaj markasının yüzü oldu.

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Milletler Ligi kupasını kaldıran, Avrupa Şampiyonu olan ve namağlup olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş marka için verdiği pozlarda dekolteli elbisesi ve şık giyiminin altına giydiği spor ayakkabılarla dikkat çekti.

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Zehra Güneş'in güzelliğine beğeni ve yorum yağdı.

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Zehra Güneş sosyal medya Oyuncu

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