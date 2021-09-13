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Ariana Grande'den şaşırtan karar! Ara verdi

13.09.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine 2008'de Broadway müzikalinde başlayan Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, müziğe ara verdiğini dile getirdi.

Ariana Grande'den şaşırtan karar! Ara verdi

ABD'li şarkıcı Ariana Grande 2018, 2019 ve 2020'de albümlerini peşpeşe piyasaya sürdükten sonra müziğe bir süre ara verdiğini açıkladı. 28 yaşındaki Grande, dikkatini kozmetik markasına yönelttiğini dile getirdi.

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"ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Oyunculuğa da yeşil ışık yaktığını ifade eden Ariana Grande, "Elbette bu konu hakkında çok düşündüm çünkü hiçbir zaman herhangi bir trende balıklama atlamak istemiyorum. Meslektaşlarımın kozmetik markalarını kullanıyorum, tıpkı müziklerini dinlediğim gibi..." şeklinde konuştu.

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"HAYRANIYIM"

"Her ikisini de yapan akranlarımın büyük hayranıyım." diyen ünlü şarkıcı, "Bunun hikaye anlatmanın başka bir yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyaja ihtiyacınız hiçbir zaman bitmez, tıpkı müziğe ihtiyacınızın bitmeyeceği gibi..." ifadelerini kullandı.
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Ariana Grande
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