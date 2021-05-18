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Ariana Grande ile Dalton Gomez gizlice evlendi

18.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Ariana Grande-Dalton Gomez çiftinin, hafta sonu gizlice dünyaevine girdiği ortaya çıktı. İkilinin evlerinde gerçekleşen nikah törenine sadece 20 kişinin katıldığı öğrenildi.

Ariana Grande ile Dalton Gomez gizlice evlendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, sevgilisi Dalton Gomez ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, hafta sonu Kaliforniya, Montecito'daki evlerinde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

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GİZLİCE EVLENDİLER

People'ın haberine göre; Sade bir tören ile gizlice evlenen çifte, mutlu günlerinde sadece 20 kişi eşlik etti.

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"DAHA MUTLU OLAMAZLARDI"

Ünlü şarkıcının temsilcisi yaptığı açıklamada, "Tören küçük ve samimiydi. Çok mutlu ve sevgi dolulardı. Çift ve her iki aile, daha mutlu olamazdı" ifadelerini kullandı.
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"O EVİ ÇOK SEVİYORLAR"

İkiliye yakın kaynaklar ise, "Hem Ariana hem de Dalton, Montecito'yu seviyor. Orada çok zaman geçiriyorlar. Ariana'nın güzel ve tarihi evinde evlenmeleri çok doğal görünüyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ariana Grande
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