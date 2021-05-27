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Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı

27.05.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki hafta önce gizlice Dalton Gomez ile evlenen ünlü şarkıcı Ariana Grande, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Grande'nin malikanesinde, aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı bir törenle dünya evine giren çiftin mutlu günlerine dair kareler ilk kez yayınlandı.

Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki evinde gerçekleşen törenle dünya evine girmişti.

Sadece 20 kişinin katıldığı, aile arasında düzenlenen törenle gizlice evlenen çiftten Grande, düğün fotoğraflarını yayınlandı.

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Evlilik haberinin ardından Grande'nin temsilcisi yaptığı açıklamada, "Tören küçük ve samimiydi. Çok mutlu ve sevgi dolulardı. Çift ve her iki aile, daha mutlu olamazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Amerikalı şarkıcı, düğünde Vera Wang imzalı bir ipek gelinlik giydi.

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Damat Dalton ise nikahta Tom Ford tasarımı bir takım elbise giymeyi tercih etti.

İkiliye yakın kaynaklar, "Hem Ariana hem de Dalton, Montecito'yu seviyor. Orada çok zaman geçiriyorlar. Ariana'nın güzel ve tarihi evinde evlenmeleri çok doğal görünüyor" şeklinde konuştu.

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"BU ONUN GEÇMİŞ İLİŞKİLERİNDE YAPAMADIĞI BİR ŞEYDİ"

Kaynaklar ayrıca, "Ariana çok heyecanlı. Dalton'u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler" diye konuştu.

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Ariana Grande
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