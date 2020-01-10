Arıcak’ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde öğrencilere bot ve mont hediye edildi.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi gönüllüleri tarafından Arıcak ilçesinde taşımalı eğitimle köylerden merkeze gelen öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilere mont ve bot hediye edilirken, tatlı da ikram edildi.

İlçelerde programlara başladıklarını anımsatan Derneğin Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, ikincisini Arıcak’ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan anlamlı program için teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılıç, kırsal bölgelerden gelen öğrencilerin unutulmamasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.



