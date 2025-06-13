Arif Ölmez, Gençlerbirliği başkanlığına aday oldu

Gençlerbirliği’nin yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kuruluna 1 gün kala Arif Ölmez, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ölmez, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün renklerine, tarihine ve duruşuna gönülden bağlı biri olduğunu belirterek, "Bugün sizlerle çok özel bir duyguyu paylaşmak istiyorum: Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına aday oluyorum" dedi.

"BAŞKAN ADAYI OLARAK KARŞINIZDAYIM"

Bu kararın uzun zamandır içinde taşıdığı bir sorumluluğun, kulübe olan vefanın ve inancın sonucu olduğunu aktaran Ölmez, "Gençlerbirliği sadece bir futbol kulübü değil; aynı zamanda çocukluğumuz, anılarımız, hayallerimiz ve umutlarımızdır. Bu değerli mirası yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkıyorum. 18 yıl boyunca kulübümüzün yönetim kurulunda farklı görevler üstlenerek hizmet ettim. Bugün ise Başkan Adayı olarak karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Amacının daha şeffaf, daha katılımcı ve daha güçlü bir Gençlerbirliği inşa etmek olduğunu dile getiren başkan Adayı Ölmez, "Altyapımızdan gelen gençlerimize sahip çıkan, mali disiplini olan, taraftarıyla bütünleşmiş bir kulüp oluşturmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Yolumuz uzun, sorumluluğumuz büyük Ama inancımız tam. Gençlerbirliği’ni birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Bu yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.