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Arif Şentürk hayatını kaybetti! Rumeli türkülerinin efsane ismi olmuştu

15.02.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu Arif Şentürk hayatını kaybetti. 81 yaşındaki usta sanatçı Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Arif Şentürk hayatını kaybetti! Rumeli türkülerinin efsane ismi olmuştu

Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle bilinen ünlü sanatçı Arif Şentürk, önceki gün hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Arif Şentürk’ün hayatını kaybettiği açıklandı.

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Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak, “Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

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Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

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Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
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