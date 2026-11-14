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İpek Filiz Yazıcı sevgilisiyle davette! Elini bir an olsun bırakmadı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, üç yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından kalbinin kapılarını kapatmayan İpek Filiz Yazıcı kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut ile yeni bir aşka yelken açtı. Yazıcı son olarak sevgilisiyle bir davette ortaya çıktı.

İpek Filiz Yazıcı sevgilisiyle davette! Elini bir an olsun bırakmadı
Öznur Yaslı İkier

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile 3 yıllık evliliğini aylar önce tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmasının ardından kısa süre sonra yeniden aşka yelken açan İpek Filiz Yazıcı, kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut ile yaşadığı ilişkiyi doğrulamıştı.

İpek Filiz Yazıcı sevgilisiyle davette! Elini bir an olsun bırakmadı 1

İpek Filiz Yazıcı şimdi de sevgilisiyle birlikte bir davette ortaya çıktı. İkilinin ellerini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti. Sosyal medyada; 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

İpek Filiz Yazıcı sevgilisiyle davette! Elini bir an olsun bırakmadı 2

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Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz Yazıcı Ufuk Beydemir
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