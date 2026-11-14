İpek Filiz Yazıcı sevgilisiyle davette! Elini bir an olsun bırakmadı

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile 3 yıllık evliliğini aylar önce tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmasının ardından kısa süre sonra yeniden aşka yelken açan İpek Filiz Yazıcı, kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut ile yaşadığı ilişkiyi doğrulamıştı.

İpek Filiz Yazıcı şimdi de sevgilisiyle birlikte bir davette ortaya çıktı. İkilinin ellerini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti. Sosyal medyada; 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.