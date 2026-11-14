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Hande Erçel Dubai'de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: 'İhtişamlı'

Son olarak Aşk ve Gözyaşı dizisiyle televizyon ekranlarında olan Hande Erçel şimdilerde katıldığı davetlerle adından söz ettiriyor. Birçok markanın özel davetli olan Erçel bu defa Dubai'de boy gösterdi. Erçel'in ihtişamlı tarzı sosyal medyada tam not aldı.

Hande Erçel Dubai'de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: 'İhtişamlı'
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve kazancıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemde katıldığı davetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Birçok markanın peşinden koştuğu güzel oyuncu şimdi de Dubai'de özel bir davette boy gösterdi. Erçel, Vogue Arabia’nın Dubai’de ilk kez düzenlediği baloya katıldı.

Hande Erçel Dubai de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: İhtişamlı 1

Hande Erçel özel gece için siyahın güçlü ve asil duruşunu romantik çiçek desenleriyle buluşturan bir elbise tercih etti.

Hande Erçel Dubai de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: İhtişamlı 2

Baştan aşağı uzanan renkli çiçek motifleri elbiseye hareketli ve feminen bir hava katarken, omuzlardan kollara ve etek bölümüne uzanan siyah tüylü detaylar tasarımı çok daha iddialı bir noktaya taşıdı.

Hande Erçel Dubai de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: İhtişamlı 3

TAM NOT ALDI

Uzun ve geniş kesimli eteğiyle adeta bir sahne kostümünü andıran tasarım, zarafetle ihtişamı bir araya getiriyor. Erçel'in bu görüntüsü sosyal medyada tam not aldı.

Hande Erçel Dubai de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: İhtişamlı 4

Hande Erçel için sosyal medyada; 'Gösterişli ve ihtişamlı', 'Harika görünüyor', 'Çok ama çok güzel', 'İnanılmaz' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel Dubai de özel gece için hazırlandı! Bakan bir daha baktı: İhtişamlı 5

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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