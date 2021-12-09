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Arif Şentürk, Kenan İmirzalıoğlu’nun gafı karşısında sessizliğini bozdu

09.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Arif Şentürk’le alakalı, "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yaptı. İmirzalıoğlu'nun kendisinden "Rahmetli" diye bahsetmesiyle şaşkına dönen Şentürk, yaşadıklarını anlatırken oyuncunun kendisini arayarak özür dilediğini de söyledi.

Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasında bir soruda türkücü Arif Şentürk'ün adını gören Kenan İmirzalıoğlu, "Rahmetli, Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Oyuncunun gafından sonra telefonları susmayan türkücü, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yaşadıklarından bahsetti.

"KENAN BENİM İÇİN 'RAHMETLİ' DEYİNCE ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Şentürk, sabaha kadar telefonunun susmadığını ve kendisinden 'öldü' diye bahsedilince sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Başına gelenlerden bahseden Arif Şentürk, şunları söyledi: "Akşam böyle uzanmıştım, izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum."

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"KENAN ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"

"Sabaha kadar telefonum çaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları da gördüm. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. Bana getirilen metin buydu dedi. Sana karşı mahcup oldum dedi."


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Kenan İmirzalıoğlu
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