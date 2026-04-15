Kızılcık Şerbeti'nden sonra teklif yağdı! İşte Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi herkesi şaşırtmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından teklif üstüne teklif alan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. TİMSBİ Productions, Bir Zamanlar Çukurova’nın mirasını yeni bir Adana hikayesi ile sürdürecek.

İLK İSİM O OLDU

Çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülen ve adı sır gibi saklanan atv’de yayınlanacak olan dizinin cast çalışmaları da başladı. Projeden açıklanan ilk isim Sibel Taşçıoğlu oldu.

Taşçıoğlu, dizide güç dengelerini elinde tutan hanımağa ‘Celadet’ olarak hayranlarının karşısına çıkacak.