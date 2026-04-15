Kızılcık Şerbeti'nden sonra teklif yağdı! İşte Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu projeye veda etmesinin ardından teklif üstüne teklif aldı. Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi herkesi şaşırtmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından teklif üstüne teklif alan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. TİMSBİ Productions, Bir Zamanlar Çukurova’nın mirasını yeni bir Adana hikayesi ile sürdürecek.

İLK İSİM O OLDU

Çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülen ve adı sır gibi saklanan atv’de yayınlanacak olan dizinin cast çalışmaları da başladı. Projeden açıklanan ilk isim Sibel Taşçıoğlu oldu.

Taşçıoğlu, dizide güç dengelerini elinde tutan hanımağa ‘Celadet’ olarak hayranlarının karşısına çıkacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün kararı şaşırttı: "Kimseyi provoke etmek istemiyoruz" Düğün kararı şaşırttı: "Kimseyi provoke etmek istemiyoruz"
AK Parti grup toplantısında görüldü! Sosyal medyada gündem olduAK Parti grup toplantısında görüldü! Sosyal medyada gündem oldu

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

