Arif Verimli'den bomba yorum! "Ben bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen örneği vererek kadınların giyimlerini hedef alan konuşması Twitter'ın gündeminde. Eski vekile tepkiler yağarken Müge Anlı'nın programında uzun yıllar yer alan Prof. Dr Arif Verimli'den de bir paylaşım geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Arif Verimli paylaşımında "Ben bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem de çeviririm başımı yoluma giderim" dedi.

Bir takipçisi Verimli'ye "Belki de başınızı çevirmeniz de onu rahatsız ediyordur, orada bir rahatsızlık unsuru varmış gibi hissettirebilir çünkü. Hem bakmayıp hem de başınızı çevirmeden dümdüz normal bir insan görmüş gibi sıradan bir şekilde yürüyüp yolunuza gidebilirsiniz bence" yanıtını verdi.

Verimli ise bu yoruma "Aynen de öyle yaparım. Ben insan psikolojisi profesörüyüm" diyerek yanıt verdi.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in elbisesini örnek vererek "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" dedi.

