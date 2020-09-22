Arif Verimli'den Kırmızı Oda yorumu! 'Hastam bir şey anlatırken...'

Reyting sıralamasında zirveye yerleşen Kırmızı Oda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.

KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandırıyor.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alındığı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralaıyor.

Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edebilir.

