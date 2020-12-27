Arif Verimli'nin aşı paylaşımı gündem oldu! 'Daha önemli işlerim vardı'

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Arif Verimli sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti.

Koronavirüs aşısıyla ilgili yorum yapan Verimli aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi. Hemen aşı olmak istediğini vurgulayan Arif Verimli "Ulaşabildiğim ilk aşıyı vurulacağım. Benim gönlüm Moderna'nın aşısında. O da belki seneye. Sinovac, BioNTech şu an hangisi olursa vurulacağım. Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Bizim Tıpta klasik aşı dediğimiz değerli bir aşı. Aşı olacağım" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ilk kısmı normal karşılanan Verimli'nin son açıklamasında kullandığı, "Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olamasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptıramasın" ifadeleri ise tepki çekti.

Yoğun tepkinin ardından paylaşımının bu kısmını silen Verimli gelen yorumlara ise "Daha önemli işlerim vardı umurumda değil" diyerek yanıt verdi.



Arif Verimli kendisine "İnsanlığa karşı suç işliyorsun" diyen bir takipçisine ise "Lütfen hakkımda suç duyurusunda bulununuz" diyerek tepki gösterdi.

