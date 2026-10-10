Daha başlamadan kriz çıktı! Başrol projeyi bıraktı

Show TV için hazırlıkları sürdürülen ve merakla beklenen Cevher dizisinde yaşanan ayrılıklar gündeme geldi. Fabrika Yapım imzası taşıyan ve Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinden uyarlanan projede işler planlandığı gibi gitmedi.

Başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal ve yönetmen koltuğuna oturması beklenen Neslihan Yeşilyurt, senaryoyu beğenmedikleri gerekçesiyle projeden ayrılma kararı aldı.

SENARUOYU O DA BEĞENMEDİ

Yapım şirketi peş peşe yaşanan bu gelişmelerin ardından önce ödüllü yönetmen Yüksel Aksu’yla anlaştı, daha sonra başroller için Songül Öden ve Ertan Saban’la görüşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Songül Öden de senaryoyla ilgili rahatsızlıkları nedeniyle “Cevher” dizisinden çekildi.