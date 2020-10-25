Arif Verimli sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli, açıklamalarıyla zaman zaman gündem geliyor. Kırmızı Oda dizisiyle ilgili yaptığı yorumlarla son dönemlerde dikkat çeken Verimli Twitter tavsiyeleriyle sosyal medyayı salladı.

Verimli önce sosyal medyadan şu tavsiyeyi paylaştı: "Bu hayatta biraz mutlu olmak istiyorsanız, Ailenize ve İşinize sarılın, hiç kimseyi oy verdiği partiye göre sevmeyin/yermeyin, Yaprak Sayar dinleyin, Nutuk okuyun, hayvan sevin, parmak kaldırarak söz isteyin, önyargıları yıkın, durgun denizde gemileri izleyin, kahve için..."

Arif Verimli'nin bu tavsiyesi sonrası ünlü doktora soru yağdı. Arif Verimli kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlarla da kırdı geçirdi.

Bir takipçisi Verimli'ye "Aşık olalım mı hocam" diye sordu Verimli ise "Olmayın" yanıtıyla olay oldu.



Verimli'nin verdiği yanıtlara yorum ve beğeni yağdı.





