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  4. Arife Gökçe'ye ne oldu, bulundu mu? 5 çocuklu kadına cinsel içerikli mesaj! Müge Anlı Arife Gökçe olayı tüm gelişmeleri...

Arife Gökçe'ye ne oldu, bulundu mu? 5 çocuklu kadına cinsel içerikli mesaj! Müge Anlı Arife Gökçe olayı tüm gelişmeleri...

27.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Arife Gökçe olay vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Olay, Evli ve 5 çocuklu yaşlı kadın 10 gün önce kayıplara karıştı. Eşini arayan Fikri Gökçe Müge Anlı'dan yardım istedi. Sinan adındaki takıntılı adamın Arife Gökçe de dahil olmak üzere birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Peki, olayda son durum ne? Arife Gökçe'ye ne oldu, bulundu mu? İşte detaylar...

Arife Gökçe'ye ne oldu, bulundu mu? 5 çocuklu kadına cinsel içerikli mesaj! Müge Anlı Arife Gökçe olayı tüm gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Arife Gökçe olayı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Aralık'ta kaybolan 5 çocuk 12 torun sahibi yaşlı kadının öldürülmüş olabileceği düşünülüyor. Arife Gökçe daha önce de Sinan adında bir adam tarafından müstehcen mesajlar almıştı. İşte Arife Gökçe olayında son durum...

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MÜGE ANLI'DAKİ ARİFE GÖKÇE OLAYINDA SON DURUM

Müge Anlı'ya başvuran Fikri Gökçe, eşi Arife Gökçe'nin bulunması için yardım istedi.

Fikri Gökçe, aynı köyde yaşadıkları Sinan isimli bir adamın cinsel içerikli mesajlar atarak eşini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Sinan'ın Arife Hanım'ın oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Fakat Arife Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı.

Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesaj attığı ortaya çıkan Sinan isimli adamın canlı yayındaki çelişkileri ifadeleri dikkat çekti.

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ARİFE GÖKÇE'YE NE OLDU?

Tokat'ta 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak için jandarma tarafından 30 kişilik özel ekip kuruldu.

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ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

Yaşlı kadının akıbeti henüz belli değil. Özel ekip Gökçe'nin bulunması için çalışmaları yürütecek.

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