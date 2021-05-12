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Arife günü şehitliklerde hüzün hakim

12.05.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden şehit aileleri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti

Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, görevlilerle birlikte kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti.

Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevliyken 2019'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Söyleyecek kelime yok ki, kelimeler düğümlenip kalıyor. Biz her gün buradayız, bir tek erkek evladımdı. Ocağımız söndü, kapımız kilitlendi. Bize bayram yok." ifadesini kullandı.

Şehidin annesi Emine Yıldırım da "Tek erkek evladımız. Sadece bayramlarda değil biz her gün buradayız onunlayız. Her gün boynumuz bükük" dedi.

PKK terör örgütüne karşı 2008'de yapılan sınır ötesi operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Doğan'ın yakını Haydar Gülşen ise sadece bayram veya arifede değil, haftanın en az 3-4 günü şehitliğe geldiklerini belirterek, "Burada yatan her şehit bizim evlatlarımız, onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

- Şehit yakınları kısıtlamalardan muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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