Aril nedir? Organik kimyada aril grupları nelerdir?

Organik bileşenleri yapı taşı karbondur. Karbon atomları genel olarak azot, hidrojen, oksijen ve diğer elementler ile bağ kurar ve bu sayede çeşitli moleküller meydana getirir. Çok sayıda bağ yağabilen karbon atomları bu sayede çeşitlilik gösterir. Bu da organik kimyanın bilimsel açıdan çok yönlü ve geniş bir alan oluşturmasının nedenidir.

Belli işlevsel gruplara odaklanan organik kimya, bu grupların bileşiklerinin kimyasal özelliklerini ve tepkilerini de inceler. Organik bileşenlerin kimyasal reaksiyonlarını anlamaya çalışan bilim dalı organik kimyadır. Bu reaksiyonlar özellikle karbon ve karbon arası bağların oluşumları ve kırılmaları üzerine yoğunlaşarak araştırma yapar.

Aril nedir?

Organik kimya karbon içerikli olan bileşiklerin yapısı, özellikleri ve çeşitli tepkimeleri üzerine araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Ariller de bu alanda yer alan bir bileşik grubunun karşılığı olan bir terimdir. Aril, organik kimya alanında bir bileşik grubunu ifade etmek için kullanılır. Genel olarak aromatik halka yapısına sahip olan grupları tanımlar.

Bu terim özellikli olarak bir aromatik bileşiğin örnek olarak benzen halkasının bir bağla başka bir bileşikle bağlandığı durumu anlatmak için de tercih edilir. Grup olarak bir araya gelen ariller, genel olarak bir aromatik halka ile direkt olarak bağlı olan bir ya da birden fazla atomdan meydana gelir.

Bu tür yapılar direkt olarak bir karbon atomuna bağlı bulunan akil gruplarından farklı olur. Çünkü aril gruplarındaki karbonlar aromatik halkadan gelen elektronlar ile tepkimeye girer. En yaygın olan aril grubu örneği benzen halkasının bir atomu ile bağ yapmış olan gruptur. Bu guruba da fenil grubu adı verilir.

Bir aril grubunun genel yapısı bir aromatik halkayı temsil eden formül ile ifade edilebilir. Bu yapı bir benzen halkasının bir atomu ile başka bir molekül bağlandığı zaman aril grubu oluşur. Örnek olarak fenol ya da anilin gibi bileşiklerde benzen halkasına bağlı işlevsel gruplar bulunur. Bu durumda da fenil terimi benzen halkasının bir atomu ile bağlanmış olan bir grubu tanımlar.

Organik kimyada aril grupları nelerdir?

Organik kimyada aril grupları bileşiklerin yapı taşlarını meydana getirir. Bu gruplar çok çeşitli kimyasal bileşiklerde olur. Aril gruplarının en bilinen örneği de fenil grubudur. Genil grubu bir benzen halkasına bağlı olan bir gruptur. Grup ayrıca birçok organik bileşik ve ilacın temel yapı taşıdır. Fenil grubu dışında organik kimyada birçok başka aril grubu da yer alır. Bu gruplar şunlardır: