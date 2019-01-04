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Aris'in Volkan Şen'in menajeriyle görüştüğü iddia edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

Volkan Şen, yeşil sahalara geri dönüyor! Atiker Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan milli futbolcu Volkan Şen'le ilgili olarak Yunan basınından gündem yartan bir transfer iddiası geldi.

Aris'in Volkan Şen'in menajeriyle görüştüğü iddia edildi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Atiker Konyaspor forması giyen Volkan Şen, Aris'in gündeminde. Yunanistan Ligi takımlarından Aris'in Volkan Şen'i transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncunun menajerleri ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda da forma giyen ve son olarak Konyaspor'da top koşturan Volkan Şen'in yeni adresi belli oluyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Aris, Volkan Şen'in menajerleriyle görüşme halinde.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

(FutbolArena)

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aris Volkan Şen

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