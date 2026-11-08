Ne Salah ne Onuachu! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki gizli yıldızı

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu iki gol kadar bir isim daha ön plana çıktı. Ne Salah ne de Onuachu... Bordo-mavililerin savunmadaki yıldızı Chibuike Nwaiwu performansıyla alkış topladı.

TRABZONSPOR'UN GİZLİ KAHRAMANI NWAIWU!

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk yarı performansında Chibuike Nwaiwu ön plana çıkan isimlerden biri oldu. İlk golde Wagner Pina'ya asist yapan Nijeryalı stoper, yalnızca hücum katkısıyla değil, savunmadaki müdahaleleriyle de takımına önemli katkı sağladı.

KRİTİK POZİSYONLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda rakibin net gol pozisyonunda kademeye girerek tehlikeyi önleyen Nwaiwu, ikinci yarıda da kritik bir müdahaleye imza attı. Alanyaspor'un net fırsatında topu çıkaran genç savunmacı, Trabzonspor'un kalesini gole kapatmasında önemli rol oynadı.

SAHİPSİZ TOPLARDA DA ZİRVEDE

Nwaiwu'nun performansını özel kılan bir diğer detay ise sahipsiz toplardaki etkinliği oldu. Sahada en fazla sahipsiz top kazanan isim olan Trabzonspor'un stoperi, formda ve özgüvenli görüntüsüyle savunmanın güven veren isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Alanyaspor karşısında ilk yarıda skor tabelasında Wagner Pina ve Salah'ın isimleri yer alsa da Trabzonspor'un öne çıkan yıldızlarından biri Chibuike Nwaiwu oldu.