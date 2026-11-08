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Ne Salah ne Onuachu! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki gizli yıldızı

Trabzonspor, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bordo-mavililerin skor üstünlüğünde hücum oyuncularının yanı sıra savunmada sergilediği performansla dikkat çeken Chibuike Nwaiwu'nun da büyük payı vardı.

Chibuike Nwaiwu

Chibuike Nwaiwu

NİJ Nijerya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Ne Salah ne Onuachu! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki gizli yıldızı
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu iki gol kadar bir isim daha ön plana çıktı. Ne Salah ne de Onuachu... Bordo-mavililerin savunmadaki yıldızı Chibuike Nwaiwu performansıyla alkış topladı.

TRABZONSPOR'UN GİZLİ KAHRAMANI NWAIWU!

Ne Salah ne Onuachu! İşte Trabzonspor un Alanyaspor karşısındaki gizli yıldızı 1

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk yarı performansında Chibuike Nwaiwu ön plana çıkan isimlerden biri oldu. İlk golde Wagner Pina'ya asist yapan Nijeryalı stoper, yalnızca hücum katkısıyla değil, savunmadaki müdahaleleriyle de takımına önemli katkı sağladı.

KRİTİK POZİSYONLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Ne Salah ne Onuachu! İşte Trabzonspor un Alanyaspor karşısındaki gizli yıldızı 2

Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda rakibin net gol pozisyonunda kademeye girerek tehlikeyi önleyen Nwaiwu, ikinci yarıda da kritik bir müdahaleye imza attı. Alanyaspor'un net fırsatında topu çıkaran genç savunmacı, Trabzonspor'un kalesini gole kapatmasında önemli rol oynadı.

SAHİPSİZ TOPLARDA DA ZİRVEDE

Ne Salah ne Onuachu! İşte Trabzonspor un Alanyaspor karşısındaki gizli yıldızı 3

Nwaiwu'nun performansını özel kılan bir diğer detay ise sahipsiz toplardaki etkinliği oldu. Sahada en fazla sahipsiz top kazanan isim olan Trabzonspor'un stoperi, formda ve özgüvenli görüntüsüyle savunmanın güven veren isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Alanyaspor karşısında ilk yarıda skor tabelasında Wagner Pina ve Salah'ın isimleri yer alsa da Trabzonspor'un öne çıkan yıldızlarından biri Chibuike Nwaiwu oldu.

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Tüm Maçlar
18:30 71'
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 2
Trabzonspor Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Trabzonspor Muhammed Salah Chibuike Nwaiwu
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